معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور بیش از ۴ هزار تذکر سیستمی و انجام ۱۳۷ اقدام نظارتی مؤثر در بورسهای کالا و انرژی، گامهای مهمی در جهت بهبود شفافیت و حفظ سلامت بازار سرمایه در مرداد ماه امسال برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش آماری معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از میان ۴ هزار و ۱۸۳ تذکر سیستمی، بیشترین تذکر درباره ایجاد فشار خرید یا فروش با ۱۵۷۱ تذکر و ایجاد یا حذف نامتعارف با ۱۰۶۲ تذکر و ایفا نشدن تعهدات بازارگردانی با ۵۹۱ تذکر بوده است.
همچنین، کمترین تذکرات داده شده درباره رعایت نشدن سقف موقعیتهای باز قرارداد اختیار با ۶۱ تذکر بوده است.
دادههای آماری نشان میدهد، در مرداد امسال، تعداد کل محدودیتهای دسترسی، ۱۹۳ مورد بوده است که ۴۸ مورد مربوط به ظن دستکاری، ۳۶ مورد مربوط به ایجاد فشار خرید یا فروش، ۲۶ مورد درباره ایجاد/ حذف نامتعارف، ۲۲ مورد مربوط به معاملات چرخشی یا هماهنگ ، ۱۰ مورد درباره رنج مثبت و ۴۳ مورد به موضوعات دیگر ارتباط داشته است.
تعلیق و توقف نماد
همچنین، در این بازه زمانی، ۷ نماد به دلایل نظارتی و ظن دستکاری متوقف یا تعلیق شدهاند.
افزون براین، در مرداد امسال، ۱۱ تذکر اداری، ۲ گزارش تخلف داده شده و ۹۲ شکایت مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۳۷ اقدام نظارتی در بورسهای کالا و انرژی
گزارشهای آماری حاکی از آن است که در مرداد امسال، برخی معاملهگران در بورسهای کالا و انرژی، ۱۳۷ تذکر دریافت کردهاند که بیشترین تذکرها درباره رعایت نشدن محدودیتهای ثبت سفارش با ۵۷ مورد و کمترین آن درباره رعایت نکردن مقررات در درج اطلاعیه عرضه با ۲ مورد و تخلفات مرتبط با بازارگردانی با ۳ مورد بوده است.
محدودیتهای دسترسی
در عین حال، تعداد کل محدودیتهای دسترسی در مرداد امسال، ۱۱ مورد بوده که ۷ مورد به انجام معاملات هماهنگ و چرخشی، ۲ مورد به ثبت و حذف نامتعارف سفارش، یک مورد به خرید مشتری حقوقی در گواهی سپرده سکه طلا و یک مورد به خرید گواهی توسط مشتری خارجی اختصاص داشته است.