خبر‌های گوناگون بردسکن امروز به پویش مردمی «با هم بسازیم»، تصویب مصوبات برای عمران و آبادانی و تعویض ۳۷۰ دستگاه کنتور فرسوده آب اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان بردسکن، در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با هشدار نسبت به وضعیت نگران‌ کننده فضاهای آموزشی، گفت: ۵۰ درصد مدارس شهرستان تخریبی هستند و این موضوع همراه با کمبود شدید فضای آموزشی، چالشی جدی پیش روی نظام تعلیم و تربیت منطقه قرار داده است.

محمد جواد صفرنژاد در مواجهه با این بحران، بر لزوم تجاری‌ سازی فضاهای آموزشی به منظور تقویت اقتصاد مدارس و ایجاد منابع درآمدی پایدار تأکید کرد.

وی همچنین با استناد به تأکیدات ریاست جمهور و استاندار خراسان رضوی، پیگیری جدی پویش «با هم بسازیم خشت به خشت» را به عنوان راهکاری برای مشارکت همگانی در نوسازی و ایمن‌سازی مدارس ضروری دانست.

تصویب بیش از ۲۰ مصوبه برای توسعه عمران و آبادانی بردسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بردسکن گفت: در جلسه‌ ای با حضور فرماندار و در دفتر مسئول بسیج سازندگی استان، ۲۰ مصوبه مهم در حوزه‌ های مختلف توسعه‌ ای به تصویب رسید.

سرهنگ علیرضا جنیدی افزود: بسیج سازندگی همواره در خط مقدم خدمت‌ رسانی و محرومیت‌زدایی قرار داشته و این مصوبات نیز در راستای همین اهداف مقدس تعریف شده‌ اند.

فرمانده سپاه بردسکن با اشاره به مهم‌ترین محورهای این توافقات ادامه داد:یکی از حوزه‌ های کلیدی، تامین قیر مورد نیاز برای آسفالت‌ ریزی تمامی گلزارهای شهدای شهرستان است که ادای دین کوچکی به مقام شامخ شهدا محسوب می‌ شود. همچنین، آسفالت جاده‌ های بین مزارع برای تسهیل عبور و مرور کشاورزان و رونق بخش کشاورزی، در دستور کار قرار گرفته است."

سرهنگ جنیدی افزود: در حوزه آب و کشاورزی نیز مصوبات مهمی به تصویب رسید که شامل مرمت و احیای قنوات شهرستان و همچنین احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی می‌ شود.

وی همچنین با اشاره به تصویب مصوبه ای به منظور آبرسانی روستاها و احداث مخزن آب شرب و خطوط انتقال آب شرب گفت: در این رابطه تفاهم نامه ای با مدیریت امور اب و فاضلاب بسته شده است.

جنیدی اضافه کرد: در این جلسه، قیر برای آسفالت مسیر روستای رحمانیه به سمت مزار سید علی النقی (ع) الله‌ آباد و دیگری اتصال جاده سیف‌ آباد به جاده اصلی بجستان تخصیص یافت.





۳۷۰ دستگاه کنتور فرسوده آب در بردسکن تعویض شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آب و فاضلاب بردسکن گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۳۷۰ دستگاه کنتور فرسوده و خراب آب در این شهرستان تعویض شد.

محمد صادقی با اشاره به وجود بیش از ۳۹ هزار و ۴۸۸ فقره انشعاب آب در حوزه شهرستان بردسکن اظهار کرد: از مجموع این تعداد انشعاب، تعداد ۳ هزار و ۲۵۶ کنتور خراب و فرسوده است که در شش ماهه نخست سال ۳۷۰ دستگاه آن؛ بعد از شناسایی و بازدید مجدد توسط همکاران، حوزه مشترکان این امور اقدامات لازم برای تعویض آنها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که قدمت، نوع و جنس کنتور، شرایط آب و هوایی، نحوه نگهداری و برخی عوامل دیگر از جمله صدمه به کنتور، تأثیر مستقیم بر عمر مفید آنها دارد، به همین سبب در هر دوره از قرائت، تعداد جدیدی از کنتور‌های مشترکان به فهرست فرسوده افزوده می‌ شود.

صادقی عنوان کرد: علاوه بر نشت یابی در شبکه‌ های توزیع و انشعابات آب مشترکان، تعویض کنتور‌های خراب آب نیز نقش به سزایی در جلوگیری از هدر رفت آب دارد.