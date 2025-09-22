نماینده ولی فقیه در گیلان، حضور نیروی دریایی ارتش برای حفظ منافع کشور در دریا را مقتدرانه دانست و گفت: نیروی دریایی ارتش دیده بان جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریاست و همچون خورشیدی می‌درخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جمعی از فرماندهان یگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در گیلان، صبح امروز به مناسبت اولین روز از هفته دفاع مقدس با نماینده ولی فقیه در گیلان دیدار کردند.

آیت الله رسول فلاحتی در این دیدار با اشاره به اینکه نیروی دریایی جمهوری اسلامی در حراست از آب‌های دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز قدرتمندانه می‌درخشد گفت: اطاعت از فرماندهی کل قوا تاکنون توانسته قدرت‌های سلطه گر جهانی را در مقابل ایران اسلامی به زانو درآورد و این ارزش باید به نسل جوان منتقل شود.

وی با بیان اینکه امنیت و توسعه از برنامه‌های مهم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است افزود: امنیت و توسعه در کنار هم می‌تواند ارزش‌های اقتصادی و فرهنگی را به ارمغان آورد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به رشادت‌ها و دلاوری‌های نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش در دوران هشت سال دفاع مقدس در مقابل رژیم بعثی عراق ایستادگی کرد و در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم پای کار بود.

آیت الله فلاحتی با تأکید بر لزوم پرورش نیرو‌های با ایمان و متعهد در نیروی دریایی ارتش، گفت: پرورش نیرو‌های مؤمن ، با اراده ، دلداده به کار ، ایمان به انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر شهیدان از مهم‌ترین ویژگی‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

آیت‌الله فلاحتی، ایمان دریانوردان امروز را بزرگترین خصیصه نیروی دریایی جمهوری اسلامی دانست و افزود: نسل جدید هرگز حاضر نیست حتی یک وجب از آبراه‌های دریایی خود را به دشمن بسپارد و مقابل دشمنان دریا با اقتدار ایستادگی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری ما ایرانیان از آبراه‌های جهان نسبت به سایر کشور‌ها کمتر است گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود مباحثی همچون فناوری و اقتصاد دریا محور را مورد تاکید قرار دادند و لذا باید بهره‌برداری همه‌جانبه از دریا را برنامه ریزی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تاکید بر ضرورت تقویت باور‌های دینی دریانوردان گفت: دریانوردان مجاهد رفتند تا ایمان حفظ شود و جوانان امروز هم که در عرصه‌های علمی پیشرفت ونقش‌آفرینی می‌کنند، بر اساس قدرت ایمان موفق خواهند بود.

آیت‌الله فلاحتی با تاکید بر اهمیت توجه به فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از نیروی فکور و قوی موجود در نیروی دریایی افزود: ما در آینده باید از دریا‌های ۳ گانه، برای ملت بهره‌برداری همه‌جانبه داشته باشیم و این امر با توجه به فناوری‌های جدید محقق می‌شود و دریا می‌تواند برای ملت ما منشأ فرصت‌های اقتصادی بسیار باشد.

فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی امام رضا (ع) هم در این نشست، هشت سال دفاع مقدس را حدیث ماندگاری و پایداری دانست و گفت: جوانان ما در جنگ تحمیلی هشت ساله بهای بسیاری پرداختند تا ارزش‌هایی، چون ایمان، شجاعت و از خودگذشتگی را تحقق ببخشند.

امیر دریادار دوم حمیدرضا سعادت با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه که نیرو‌های ارتش با تبعیت از فرماندهی کل قوا سرافراز در برابر ظلم و ظالم ایستادگی کردند افزود: نیرو‌های مسلح در همه برهه‌ها ثابت کردند همواره خدمتگزار ملت ایران هستند.