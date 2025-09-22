برگزاری دوره مقدماتی پرورش ماهیان خاویاری در بوشهر
دوره آموزشی، مقدماتی پرورش ماهیان خاویاری با حضور مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران در بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران در حاشیه این دوره آموزشی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه جمع بسیاری از کشاورزان و سرمایهگذران در این دوره حضور داشتند، گفت: ۷۰ نفر هم به صورت مجازی از استانهای مختلف کشور در این دوره شرکت کردند.
وی با بیان اینکه این دوره با هدف توسعه ماهیان خاویاری در استان بوشهر برگزار شد، افزود: استان بوشهر ظرفیت و اقلیم مناسب پرورش ماهیان خاویاری را دارد و انتظار میرود به زودی این کار بزرگ در استان بوشهر گسترش یابد.
مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران میگوید: هدف از برگزاری این دوره ارتقای دانش فعالان بخش شیلات در زمینه پرورش و مدیریت ماهیان خاویاری بود.
کرمی راد در ادامه از آغاز طرح پایلوت پرورش ماهیان خاویاری در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این طرح تا کنون نتایج بسیار رضایت بخشی را به همراه داشته است.