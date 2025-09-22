شهردار تهران گفت: ما در ورزش سرمایه‌گذاری می‌کنیم و خبری از هزینه نیست؛ ورزش مانند آموزش و پرورش است که سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم افتتاح طرح های عمرانی مرکز ملی فوتبال، اظهار داشت: جوان ایرانی سکوی افتخار را یکی پس از دیگری با غیرت و پشتکار فتح می‌کند. روزی که فوتبال نوجوانان ایران مقابل برزیل به موفقیت در جام جهانی رسید، کسی باور نمی‌کرد چنین درخششی رقم بخورد. در فوتبال بزرگسالان و فوتبال ساحلی نیز همین‌طور است. اینها را گفتم تا بدانیم این افتخارات به برجستگی هویت ایرانی و شکل‌دهی سبک زندگی کمک می‌کند.

زاکانی گفت: ما سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری احداث خواهیم کرد؛ یکی از آنها اختصاصی ویژه بانوان خواهد بود، دیگری برای جانبازان و معلولان و ورزشکاران با نیاز‌های خاص در نظر گرفته می‌شود و دیگری نیز برای مجموعه‌های مختلف استفاده خواهد شد. در این امر، لکه‌گذاری کرده‌ایم و مکان‌ها مشخص شده تا به نوعی کل شهر با این ظرفیت‌ها معطوف شود.