صبح امروز و همزمان با شروع هفته دفاع مقدس، رژه موتوری اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی جلوه خاصی به شهر اراک داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این مراسم یگانهای نمونهای از نیروهای نظامی، انتظامی و خدماترسان حضور داشتند و در قالب رژه موتوری، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشتند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ظهور روحیه ایستادگی و مقاومت را از دستاوردهای مهم جنگ هشت ساله دانست.
کریمی با اشاره به اینکه برنامههای متنوعی برای این هفته تدارک و اجرایی خواهد شد، گفت: اجرا و نمایش اقتدار نیروهای مسلح نقطه شروع برنامههای هفته دفاع مقدس است.
فرماندار اراک نیز در شروع این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران ثابت کرد که هیچ سلاحی قویتر از وحدت مردمی نیست.
حاج علیبیگی وحدت ملی را سرمایهای پرثمر دانست و افزود: این انسجام ملی محاسبات دشمنان را برهم زد، مسیر پیروزی را هموار ساخت و ما میبایست میراثدار شهیدان و جوانمردانی باشیم که امنیت امروز را برای ما رقم زدند.