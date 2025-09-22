صبح امروز و همزمان با شروع هفته دفاع مقدس، رژه موتوری اقتدار نیرو‌های نظامی و انتظامی جلوه خاصی به شهر اراک داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این مراسم یگان‌های نمونه‌ای از نیرو‌های نظامی، انتظامی و خدمات‌رسان حضور داشتند و در قالب رژه موتوری، اقتدار نیرو‌های مسلح را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ظهور روحیه ایستادگی و مقاومت را از دستاورد‌های مهم جنگ هشت ساله دانست.

کریمی با اشاره به اینکه برنامه‌های متنوعی برای این هفته تدارک و اجرایی خواهد شد، گفت: اجرا و نمایش اقتدار نیرو‌های مسلح نقطه شروع برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

فرماندار اراک نیز در شروع این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران ثابت کرد که هیچ سلاحی قوی‌تر از وحدت مردمی نیست.

حاج علی‌بیگی وحدت ملی را سرمایه‌ای پرثمر دانست و افزود: این انسجام ملی محاسبات دشمنان را برهم زد، مسیر پیروزی را هموار ساخت و ما می‌بایست میراث‌دار شهیدان و جوانمردانی باشیم که امنیت امروز را برای ما رقم زدند.