نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی: مباحث تخصصیتر در حوزههای مختلف خبرنگاری و رسانهای را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین کارگاه یکروزه «خبرنگار شو» با دعوت از اساتید باسابقه حوزه خبر، خبرنویسی، تدوین و تولید برنامههای خبری، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر برگزار شد. این رویداد بهصورت عملی و کارگاهی با حضور جمعی از خبرنگاران و علاقهمندان حوزه رسانه برگزارشده است.
این برنامه آموزشی با هدف ارتقای مهارت خبرنگاران و آشنایی آنها با اصول اولیه و فنی خبرنگاری، میزبان اساتیدی بود که هر یک بیش از سه دهه تجربه در حوزه رسانه داشتند. مباحثی از جمله خبرنویسی، تکنیکهای تدوین خبر، و تولید محتوای خبری حرفهای در طول این روز ارائه شد.
در حاشیه این رویداد، علی کشوری، نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، گفت: افتخار داشتیم که در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه باشیم و این کارگاه را به همراه اساتیدی که از تهران تشریف آورده بودند، برگزار کنیم. این کارگاه رایگان به عنوان باب آغازین آموزش حرفهای خبرنگاران مازندران شکل گرفت و تصمیم داریم آن را بهصورت فصلی ادامه دهیم.
کشوری افزود: در کارگاههای آینده، با اطلاعرسانی گستردهتر و بهرهگیری از اساتید بیشتر، مباحث تخصصیتر در حوزههای مختلف خبرنگاری و رسانهای را دنبال خواهیم کرد.
ساجدی گوینده خبرگزاری صداو سیما نیز با تاکید بر لزوم تعاملی کردن اخبار و افزایش مشارکت مخاطب در جریان انتقال خبر گفت: نیازمند ترویج سوادرسانهای در لایههای مختلف اجتماعی هستیم.
شرکتکنندگان این کارگاه با ابراز رضایت از محتوای آموزشی ارائهشده، تأکید کردند که تداوم چنین برنامههایی میتواند نقش بسزایی در ارتقای کیفی رسانههای استان ایفا کند و خواستار استمرار برگزاری این دورهها شدند.
در پایان برنامه، به تمامی شرکتکنندگان گواهینامه معتبر شرکت در دوره خبرنگاری اعطا شد تا ثبت رسمی حضور و موفقیت آنها در این کارگاه یکروزه باشد.