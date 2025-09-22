به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان از چاپ ۲ جلد دانشنامه دفاع مقدس با مشارکت ۲۴۰ پژوهشگر و تولید ۱۲۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در یک سال اخیر خبر داد.

سردار عبدالرضا حاجتی اظهار کرد: ثبت بیش از ۸۰ ساعت تاریخ شفاهی از رزمندگان و ارائه درس دفاع مقدس به بیش از ۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان از دستاورد‌های این سازمان در یک سال گذشته است.

وی در ادامه از برگزاری سه هزار و ۷۲۳ برنامه در سطح استان به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس خبر داد.

سردار حاجتی با اشاره به حضور فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، مسئولان استانی و دستگاه‌های مختلف در برنامه‌های هفته دفاع مقدس افزود: از این تعداد برنامه، ۶۷ برنامه به عنوان برنامه‌های شاخص در نظر گرفته شده که توسط سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، جهاد سازندگی و پایگاه‌های مقاومت برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان به تشریح برخی برنامه‌های شاخص روز‌های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در روز اول، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، پخش ویژه برنامه تلویزیونی عصر ماندگار و گرامیداشت حماسه عملیات کمان ۹۹ را خواهیم داشت همچنین در روز دوم این هفته، رژه نیرو‌های مسلح، برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس، نواختن زنگ مقاومت در مدارس و اعزام پیشکسوتان به ۲۰۰ دبیرستان دخترانه انجام خواهد شد.

وی افزود: بزرگداشت نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس، تجلیل از مادران و همسران شهدا و قهرمانان ورزشی جزو مهمترین برنامه‌های روز سوم و عطرافشانی و گلزار شهدا، دیدار با جانبازان و رونمایی از کتاب فرماندهان استان از برنامه‌های روز چهارم است.

سردار حاجتی گفت: در روز پنجم برگزاری مراسم بزرگداشت شکست حصر آبادان، تجلیل از عشایر و اصناف و گرامیداشت شهدای اقتدار و در روز ششم برگزاری کارگاه‌های آموزشی بصیرتی، رونمایی از تمبر شهدای اقتدار و سید حسن نصرالله و اختتامیه جشنواره عکس را خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: گرامیداشت فرماندهان شهید، دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و تجلیل از خبرگزاری‌های فعال در حوزه دفاع مقدس از برنامه‌های روز هفتم است.

سردار حاجتی با تجلیل از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های استان خاطرنشان کرد: استان خوزستان به عنوان پایتخت دفاع مقدس، منبع تولید درس‌های فراموش نشدنی فرهنگی و هویتی برای ملت ایران است لذا باید در مباحث فرهنگی اقدامات موثر تری انجام داد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان در پایان از همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظامی و مردم خوزستان دعوت کرد تا در این برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

بر اساس این گزارش برنامه‌های هفته دفاع مقدس از امروز آغاز و به مدت هشت روز تا هفتم مهرماه ادامه خواهد داشت.