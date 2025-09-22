به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان با اشاره به ظرفیت‌های جدید تولید در شهرستان اظهار کرد: با پیوستن مزرعه مرغداری خاصبان با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه به چرخه تولید، میزان جوجه‌ریزی در اسکو جهش چشمگیری داشته و به ۱۳۰ درصد رسیده است.

وی اظهار کرد: این افزایش بیانگر پویایی و توانمندی بخش طیور شهرستان است و نشان می‌دهد که مرغداران با وجود شرایط متغیر بازار، با برنامه‌ریزی صحیح و بهره‌گیری از امکانات جدید توانسته‌اند ظرفیت تولید خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا دهند.

فرشبافیان با تأکید بر نقش این جهش تولید در تنظیم بازار افزود: رشد جوجه‌ریزی نه‌تنها موجب تقویت چرخه تأمین گوشت سفید در منطقه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی و ارتقای جایگاه شهرستان اسکو در تولیدات دامی استان خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با استمرار این روند و حمایت‌های لازم، شاهد پایداری در بازار مرغ، کاهش نوسانات قیمتی و تأمین بهتر نیاز‌های مصرف‌کنندگان خواهیم بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: توسعه و افزایش ظرفیت واحد‌های مرغداری، گام مهمی در خودکفایی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌آید و امیدواریم این مسیر با همت تولیدکنندگان و حمایت دستگاه‌های متولی همچنان ادامه داشته باشد.