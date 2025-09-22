پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اسکو از افزایش ۱۳۰ درصدی جوجهریزی در این شهرستان نسبت به سال ۱۴۰۳ با احتساب فعالیت مرغداریهای موجود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان با اشاره به ظرفیتهای جدید تولید در شهرستان اظهار کرد: با پیوستن مزرعه مرغداری خاصبان با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه به چرخه تولید، میزان جوجهریزی در اسکو جهش چشمگیری داشته و به ۱۳۰ درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: این افزایش بیانگر پویایی و توانمندی بخش طیور شهرستان است و نشان میدهد که مرغداران با وجود شرایط متغیر بازار، با برنامهریزی صحیح و بهرهگیری از امکانات جدید توانستهاند ظرفیت تولید خود را به شکل قابل ملاحظهای ارتقا دهند.
فرشبافیان با تأکید بر نقش این جهش تولید در تنظیم بازار افزود: رشد جوجهریزی نهتنها موجب تقویت چرخه تأمین گوشت سفید در منطقه میشود، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و ارتقای جایگاه شهرستان اسکو در تولیدات دامی استان خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با استمرار این روند و حمایتهای لازم، شاهد پایداری در بازار مرغ، کاهش نوسانات قیمتی و تأمین بهتر نیازهای مصرفکنندگان خواهیم بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای مرغداری، گام مهمی در خودکفایی و امنیت غذایی کشور به شمار میآید و امیدواریم این مسیر با همت تولیدکنندگان و حمایت دستگاههای متولی همچنان ادامه داشته باشد.