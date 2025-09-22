هزار و ۴۹۴ اثر متقاضی حضور در بخش‌های مختلف نهمین جشنواره فیلم شهر و محله شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تاکنون ۴۷۱ اثر در بخش سینمای ایران (فیلم سینمایی، فیلم کوتاه داستانی، فیلم مستند، فیلم پویانمایی)، ۵۰۱ اثر در بخش محله (فیلم‌های کوتاه موبایلی تا سقف ۵ دقیقه)، ۳۱۸ اثر در بخش فیلمنامه (ایده، طرح، فیلمنامه) و ۲۰۴ اثر در بخش عکس نهمین جشنواره فیلم شهر و محله به ثبت رسیده است.

همچنین مهلت ثبت نام و ارسال آثار به نهمین جشنواره فیلم شهر و محله تمدید شد و متقاضیان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۲ مهر آثار خود را به جشنواره فیلم شهر و محله ارسال کنند.

پیش از این آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر به این رویداد ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده بود.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سوپر اپلیکیشن شهرزاد و سایت جشنواره فیلم شهر و محله به نشانی shahrfilmfestival.ir نسبت به دریافت و مطالعه فراخوان و موضوعات پیشنهادی و شرکت و ثبت آثار خود اقدام کنند.

نهمین جشنواره فیلم شهر و محله با دبیری مریم پیرکاری ۱۴ تا ۱۷ آبان در تهران برگزار می‌شود.