معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه سفر خود به استان قم از بیمارستان فوق تخصصی نور و مراحل ساخت و تجهیز این مرکز درمانی که با همت بیت حضرت آیتالله العظمی سیستانی درحال انجام است، بازدید و بر ارتقای شاخصهای درمانی استان و نقش این بیمارستان در خدمترسانی به مردم ایران و خاورمیانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه سفر خود به استان قم از بیمارستان فوق تخصصی نور بازدید کرد و در جریان ساخت این بیمارستان قرار گرفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور در حاشیه این بازدید تصریح کرد: این بیمارستان از لحاظ تجهیزات فوقالعاده و یکی از بهترین بیمارستانهایی است که در ایران در حال ساخت است. میتوان گفت این بیمارستان با استانداردهای بینالمللی در حال ساخت و تکمیل است و امیدوارم با کمک حضرت آیتالله سیستانی فرایند ساخت این بیمارستان روز به روز بیشتر پیش برود.
محمدجعفر قائمپناه با بیان اینکه این شهرک سلامت میتواند برای کشور و منطقه خاورمیانه موثر باشد، گفت: علاوه بر مردم ایران، مردم خاورمیانه نیز میتوانند از آن بهره ببرند. مراحل اولیه افتتاح درمانگاه این مجموعه تا مدتی دیگر انجام خواهد شد. همچنین اتاقهای عمل نیز درحال آماده سازی هستند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه شاخصهای بیمارستانی و پزشکی استان قم پایین است، میتوان گفت که این امر یک اتفاق خوب است.
قائمپناه تاکید کرد: این بیمارستان، بیمارستان کودکان و بیمارستان خاتم میتوانند شاخص تخت بیمارستانی استان قم را ارتقاء بدهد. ما نیز در حد توانمان و اعتباراتی را به این مسئله اختصاص خواهیم داد.
وی همچنین درخصوص مترو و فرودگاه استان قم گفت: استاندار قم پیگیر مسئله فرودگاه هستند و امیدوارم با کمک بخش خصوصی زودتر به راه بیافتد.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین درباره مترو نیز گفت: امیدوارم با امکانات و واگنهایی که وارد خواهد شد، خط مترو در هفت کیلومتری مرکزی شهر را که بیشترین تردد در آن است، به بهرهبرداری برسانیم.