زنگ جوانهها در مدارس متوسطه اول کهگیلویه و بویراحمد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور نماینده وزیر آموزش و پرورش زنگ جوانهها در دبیرستان متوسطه اول شاهد یاسوج نواخته شد. نماینده وزیر آموزش و پرورش در این آئین که در در دبیرستان متوسطه اول شاهد یاسوج، ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: دانشآموزان امروز باید بدانند که امنیت و استقلال کشور حاصل فداکاری شهداست و با تلاش و علمآموزی، ایران را کشوری مستقل و مقتدر نگه دارند. امیر مهردادی افزود: مدارس شاهد به نام شهدا نامگذاری شدهاند و روح شهیدانی که جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند، نسل جدید را هدایت میکند. رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد نیز در این آئین بر اهمیت دوره ابتدایی و متوسطه اول در شکلگیری شخصیت دانشآموزان تأکید کرد و گفت: معلمان و مدیران مدارس باید با ایجاد محیطی پرنشاط و باکیفیت، زمینه رشد علمی و اخلاقی دانشآموزان را فراهم کنند تا آیندهسازان موفق و مسئولیتپذیری تربیت شوند. محمد حسینزاده افزود: همکاری مستمرخانوادهها با مدارس نقش کلیدی در پیشرفت تحصیلی و پرورش استعدادهای دانشآموزان دارد و انتظار داریم این ارتباط در طول سال تحصیلی ادامه یابد. در پایان این آئین با حضور نماینده وزیر آموزش وپرورش و مدیرکل توسعه عدالت آموزشی و عشایری کشور و استاندار کهگیلویه و بویراحمد زنگ جوانهها نواخته شد و بیش از ۱۲ هزار دانش آموز کلاس هفتمی روانه کلاسهای درس شدند.