به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این نمایشگاه مجموعه‌ای از ۲۴ اثر فاخر را در خود جای داده است؛ آثاری که توسط ۱۸ هنرمند خلق شده‌اند و برای نخستین‌بار در ۲ دهه اخیر از گنجینه موزه به نمایش عموم درآمده‌اند.

این مجموعه با تکنیک‌ها و سبک‌های متنوع شکل گرفته و از بیان‌های واقع‌گرایانه تا نگاه‌های مدرن و انتزاعی را در بر می‌گیرد؛ جهانی که در آن هر تابلو، داستانی تازه برای کشف دارد.

در «رنگ و ریشه» آثاری از بهمن محصص، رضا مافی، حسین محجوبی، منوچهر معتبر، غلامحسین نامی، بهمن نیکو، احمد وکیلی، ژیلا کامیاب، معصومه مظفری، رضا بانگیز، سیاوش کسرایی، عباس مختار، رضا درخشانی، یعقوب عمامه‌پیچ، منوچهر نیازی، جواد نوبهار، علی ندایی و حسینعلی ذابحی به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه «رنگ و ریشه» از پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ در جریان خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در ساعات کاری موزه از این مجموعه بازدید کنند.