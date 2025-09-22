به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در جلسه برنامه ریزی برنامه‌های رزمایش رهروان شهدا که در سالن اجتماعات فرمانداری شاهین دژ برگزار شد با اشاره به فرا رسیدن ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته باید فداکاری و دلاور مردی‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس برای نسل جوان بازگو شود.

وی در ادامه افزود: در دوران دفاع مقدس قدرت اعتقاد، ایمان و باور مردم ایران به جهانیان ثابت و بصیرت، مقاومت، وحدت و همدلی مردم موجب شکست ابر قدرت‌های شرق و غرب در ۸ سال دفاع مقدس شد.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی همچنین به ایثار، مجاهدت و از جان گذشتگی شهدا اشاره کرد وگفت شهیدان با تاسی از مکتب عاشورا در راه دفاع از میهن اسلامی جانفشانی کردند

سرهنگ عباسفام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ نیز در این جلسه گفت:هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای تبیین رشادت‌های ایثارگران هشت سال دفاع مقدس می‌باشد

او سپس افزود: ناحیه مقاومت بسیج شاهین دژ در اجرای رزمایش رهروان شهدا در طی دو ماه از تمام خانواده‌های معظم شهدا سرکشی و از مقام و منزلت و جایگاه خانواده معظم شهدا تجلیل خواهند کرد

حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ و بابا زاده فرماندار شاهین دژ طی سخنانی به مقام شامخ شهدا اشاره و بر پاسداری از خون شهدا تأکید داشتند