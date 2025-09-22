به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسن کریمی با بیان اینکه شور و عشق هواداران، ورزشگاه پارس را به تپش انداخته بود، گفت: متاسفانه حادثه‌ای ناگوار کام کادر مدیریتی، فنی، بازیکنان، هواداران و تمامی فوتبال دوستان استان فارس و ایران را تلخ کرد.

وی افزود: با قلبی پر از اندوه، ضمن عذرخواهی صمیمانه، برای هواداران آسیب دیده آرزوی سلامتی و بهبودی کامل داریم و تمام تلاش خود را برای معالجه سریع آنان به کار خواهیم بست تا دوباره لبخندشان را در ورزشگاه و کنار طلایی‌پوشان شیرازی ببینیم.

کریمی تاکید کرد: میعادگاه ما بازی‌های خانگی آینده خواهد بود؛ جایی که با هم، درد این لحظه تلخ را به امید و شادی تبدیل می‌کنیم و دوباره با هم، بردی شیرین را به مردم استان فارس هدیه می‌کنیم.

در مسابقه فجرسپاسی و ذوب‌آهن در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، قطعه‌ای از سقف ورزشگاه پارس شیراز جدا شد و بر سر یکی از تماشاگران فرود آمد. این حادثه موجب مصدومیت «مهدی عبودی» از ناحیه سر و دست شد.

این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود فجر شهید سپاسی پایان یافت.