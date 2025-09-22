به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، محمد نیکنام فرماندار و مسلم فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تکاب با حضور در منزل شهیدان والا مقام محمد صادق زوار و علی اکبر بهاری با اهدای لوح سپاس از صبر و ایستادگی آنان تجلیل کردند.

شهید محمد صادق زوار در ۲۴ شهریور سال ۱۳۶۳ به فیض شهادت نائل شد.

شهید علی اکبر بهاری در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۶۶در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل شد.