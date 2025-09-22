پخش زنده
تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۵ - هند، امروز عازم این کشور شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۵ در کوچین هند، امروز (۳۱ شهریور) عازم این مسابقات شد.
بازیکنان: احمدرضا شاه حسینی، بهزاد زاد علیاصغری، رضا صدری، رسول باصری، محمدامین رحیمزاده عرب، مرتضی کریمی، صادق رحیمی، حسین رجبپور
دروازهبانها: حمید اکبری، محمدصالح میرزایی
کادر فنی:
سرمربی: جواد فلفلی
مربیان: میثم شجاعیان، مرتضی رمضانی
سرپرست: حسین دشتی