به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ در کوچین هند، امروز (۳۱ شهریور) عازم این مسابقات شد.

بازیکنان: احمدرضا شاه حسینی، بهزاد زاد علی‌اصغری، رضا صدری، رسول باصری، محمدامین رحیم‌زاده عرب، مرتضی کریمی، صادق رحیمی، حسین رجب‌پور

دروازه‌بان‌ها: حمید اکبری، محمدصالح میرزایی

کادر فنی:

سرمربی: جواد فلفلی

مربیان: میثم شجاعیان، مرتضی رمضانی

سرپرست: حسین دشتی