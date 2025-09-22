هفته بزرگداشت حضرت عبدالعظیم (ع) با شعار «سفیر هدایت، اسوه کرامت» و تدارک بیش از ۸۵ برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) صبح امروز در آستان مقدس این امامزاده، برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی، معاون علمی ـ فرهنگی آستان مقدس، با تبریک ولادت محدث بزرگوار حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: سالروز میلاد این شخصیت برجسته در چهارم ربیع‌الثانی قرار واقع شده است و بر اساس مصوبه فرمانداری شهرستان ری، هر ساله هفته فرهنگی حضرت عبدالعظیم (ع) مقارن با این ایام برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: ایشان از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) و از شاخص‌ترین امامزادگان به‌شمار می‌آیند. روایت‌های متعدد معتبر از ایشان نقل شده و حتی امام هادی (ع) مردم را برای دریافت پاسخ مسائل شرعی به ایشان ارجاع داده‌اند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تجلیل از حضرت عبدالعظیم، تجلیل از علم، جهاد، زهد و تقواست.

وی با بیان اینکه شعار امسال «سفیر هدایت، اسوه کرامت» انتخاب شده است، اعلام کرد: حدود ۸۵ برنامه در حوزه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و ورزشی برای این هفته پیش‌بینی شده است تا الگو‌های هدایت و کرامت در جامعه بیش از پیش ترویج شود.

معاون علمی ـ فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: برنامه‌های این هفته فرهنگی از چهارشنبه دوم مهرماه آغاز خواهد شد و شامل دیدار با علما و بزرگان تهران، محافل مذهبی و قرآنی، شب شعر آیینی، دیدار با خانواده شهدا، آیین جاروب‌زنی خدام و مراسم چراغ‌گردانی نوگلان مهدوی است.

حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی افزود: همچنین دعای کمیل و ندبه با حضور مداحان شناخته‌شده و پخش زنده از رسانه ملی، جلسات فقه زندگی، نشست‌های نهج‌البلاغه و مراسم انس با قرآن از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته خواهد بود.

وی ادامه داد: آیین عمامه‌گذاری طلاب با حضور تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، برپایی مواکب مردمی، ویژه‌برنامه‌های روز ولادت با حضور مسئولان شهری و استانی، خطبه‌خوانی و مدیحه‌سرایی، توزیع کیک ولادت و برگزاری جشن‌های ویژه کودکان از جمله بخش‌های محوری این رویداد است.

معاون علمی ـ فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) همچنین از حضور پرچم متبرک گنبد حرم ایشان در مجلس شورای اسلامی به دعوت رئیس مجلس خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی گفت: جمعی از ورزشکاران ملی از جمله علیرضا دبیر و مدال‌آوران کشتی نیز روز یکشنبه در این آستان مقدس حضور خواهند یافت. علاوه بر این، برنامه‌های شاد و فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان در همان روز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در روز‌های دیگر هفته، برنامه‌های متنوعی همچون حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در حرم، محافل قرآنی، نشست‌های علمی و فرهنگی، بازدید از آسایشگاه کهریزک، برگزاری هیئت بانوان، آیین غبارروبی آستان مقدس، محافل صحیفه سجادیه و ویژه‌برنامه ولادت امام حسن عسکری (ع) برگزار خواهد شد.

معاون علمی ـ فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: بازدید رایگان از موزه و خانه علم، خدمات درمانی رایگان دارالشفای کوثر، حضور خادمان در مدارس و بیمارستان‌ها و توزیع غذای تبرکی میان زائران از دیگر برنامه‌های شاخص هفته فرهنگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است.