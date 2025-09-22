همزمان با هفته دفاع مقدس و برگزاری میهمانی لاله‌ها، مراسم ویژه سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و دانشمند شهید عباس نیلفروشان در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: این مراسم روز پنج‌شنبه سوم مهرماه، از ساعت ۱۵:۳۰ در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد و با توجه به تقارن ابتدای هفته دفاع مقدس با سالگرد شهادت این دو شهید بزرگوار، مراسم مهمانی لاله‌ها و بزرگداشت این شهدا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی افزود: در این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا، از جمله شهدای دفاع مقدس، شهدای منا، شهدای جنگ ۱۲ روزه، و به‌ویژه خانواده شهید نیلفروشان، تجلیل می‌شود.

وی با اشاره به رونمایی کتاب «ذوالنار»، مجموعه اشعار سردار شهید حاج عباس نیلفروشان در این مراسم گفت: شهید نیلفروشان با تخلص «نیلی» اشعار ارزشمندی سروده‌اند که در این کتاب گردآوری شده است.

وی ادامه داد: در این کتاب مقدمه‌ای از سردار سرلشکر سید یحیی صفوی، زندگی‌نامه شهید، پیام رهبر معظم انقلاب و اشعار این شهید والامقام در این اثر گنجانده شده است.

ناجی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم، تأکید کرد: این برنامه‌ها، تجلیل از مقام شامخ شهید و شهادت است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبری، حضور در چنین مجالسی پاداش مجاهدت در راه خدا را به همراه دارد.