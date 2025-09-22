بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ علیرضا غریبی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از امروز و اجرای برنامههای مختلف در این هفته، اظهار کرد: امسال با حضور پررنگ مجموعههای اجرایی و نیروهای مسلح، ۱۶۰۰ عنوان برنامه در استان تهیه و تدوین شده که از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه برگزار خواهد شد.
وی با تشریح شعار و محورهای روزانه هفته دفاع مقدس، گفت: هر روز این هفته با عنوان و موضوعی ویژه نامگذاری شده که شامل دفاع مقدس و مقاومت، جوانان و علم، اقتدار زنان، نقش شهدا و جانبازان، حمایتهای مردمی و اصناف، سربازان و نیروهای مسلح، ولایتمداری و بصیرت، و فرماندهان شهید دفاع مقدس است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر با بیان سهم استان بوشهر از برنامههای ملی، گفت: تقریباً یکهزار برنامه از سوی سپاه استان و بقیه فعالیتها از سوی سایر نیروهای مسلح و دستگاههای کشوری اجرا میشود که بخش قابل توجهی از برنامهها از سامانه هوشمند دفاع داک استخراج شده و گزارشها به صورت برخط ثبت و بهروزرسانی شده است.
وی ۱۴ عنوان برنامه شاخص را ویژه مرکز استان اعلام و عنوان کرد: از جمله این برنامهها میتوان به دیدار مسئولان با نماینده ولی فقیه، رونمایی ۲۵ عنوان کتاب دفاع مقدس، تجلیل ۵۰۰ نفر از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، همایش سنگرسازان بیسنگر با یاد ۵۶ شهید جهادگر و تجلیل از پیشکسوتان حوزه کار و تولید، غبارروبی گلزار شهدا و ۵ شب خاطرهگویی و پاسداشت رزمندگان اشاره کرد.
سرهنگ غریبی با اشاره به برنامههای شهرستانها، افزود: سهم استان بوشهر از تجلیل پیشکسوتان دفاع مقدس ۱۷ هزار نفر تعیین شده که سالانه این رویداد باشکوه برگزار میشود.
وی گفت: برنامههای شبهای خاطره با محوریت منطقه دوم ندسا و پایگاههای هوایی و دریایی ارتش، مراسم تجلیل سربازان نمونه و گرامیداشت مقام فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز در مرکز استان و محل گلزار شهدای بوشهر برگزار خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر همچنین از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی استانی و لشکری در اجرای برنامهها قدردانی و اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال در بوشهر با توجه به همکاری و همافزایی بیسابقه همه دستگاهها و یگانهای نظامی و اجرای برنامههای مردمی، فرصت بینظیری برای پاسداشت حماسه و ایثارگریهای ملت ایران و شهدای گرانقدر است.