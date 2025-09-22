اجرای ۱۶۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در استان بوشهر

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر گفت: یک‌هزار و ۶۰۰ برنامه برای هفته دفاع مقدس در استان طراحی و تدوین شده که رونمایی از ۲۵ کتاب در حوزه دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان ۸ سال دفاع مقدس از جمله این برنامه‌هاست.