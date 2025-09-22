اداره کل هواشناسی استان مرکزی: طی دو روز آینده سرمای هوا تداوم خواهد داشت به طوری که در مناطق سردسیر استان دمای هوا (دمای شبانه) به زیر ۵ درجه سلسیوس خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی در ساعاتی از عصر سه شنبه تا بامداد چهارشنبه بر میزان پوشش ابر در نواحی شمال استان افزوده خواهد شد و احتمال رگبار باران در این مناطق (مناطقی از شهرستان‌های ساوه و زرندیه) وجود دارد.

از این رو امروز هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از کاهش دما و احتمال رگبار باران صادر شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان دهنده آسمانی صاف تا کمی ابری و غبار آلود و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد تا روز چهارشنبه می‌باشد