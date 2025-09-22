پیش کنگره ۳ نفر از مفاخر شهرستان کهگیلویه برگزار میشود
پیشکنگره بزرگداشت آیتالله سید علی اصغر حسینی امام جمعه فقید یاسوج، آمیراحمد تقوی مؤسس حوزه علمیه دهدشت و آیتالله محقق اوایل آبان ماه در شهرستان برگزار خواهد شد.
امام جمعه دهدشت با اشاره به نقش بیبدیل علما در تربیت دینی، سیاسی و اجتماعی جامعه گفت: با وجود هجمههای فراوان، حوزههای علمیه همچنان مؤثرترین جایگاه دینی را دارا هستند و دینداری جامعه را مدیون تلاشهای این بزرگان میدانیم. هر یک از ما بر سفره علما نشستهایم و بهره بردهایم.
حجت الاسلام علی وحدانی فر با انتقاد از ضعف در معرفی مفاخر به نسل جوان افزود: علمای شهرستان نیمقرن برای فرهنگ جامعه تلاش کردهاند و شایسته تکریماند. اینکه نتوانستهایم مفاهیم و شناخت علما را به نسل جدید منتقل کنیم، یک اشکال جدی است.
وی همچنین با اشاره به شخصیت مرحوم آیتالله ملکحسینی، او را چهرهای در تراز ملی دانست و گفت: آثار ایشان کمتر معرفی شده و در استان در زمینه تکریم بزرگان ضعیف عمل کردهایم.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ادامه داد: حسین پناهی و پروفسور ملکحسینی از مفاخر کشور هستند که جایگاهشان در استان مغفول مانده است.
وی برگزاری کنگره استانی علما را گامی مهم در مسیر تکریم دانست و اعلام کرد: پیشکنگره این رویداد در آبانماه در شهرستانهای کهگیلویه و گچساران برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام موسویاعظم، رئیس بنیاد مهدویت استان نیز در این نشست گفت: علمای ما هر جا غیر از استان بودند، بیشتر مورد تکریم قرار گرفتند.
وی بیان کرد: تصمیم برای بزرگداشت این سه عالم، نشاندهنده معرفت عوامل اجرایی نسبت به دین و قدردانی از ساحت رسول خداست.
فرماندار شهرستان نیز با تأکید بر نقش رسانهها در تبیین جایگاه علما گفت: رسانهها باید در معرفی شخصیت علمی و اجتماعی این بزرگان فعالتر عمل کنند.
سید ایرج کاظمیجو بر همکاری ادارات و نهادها برای برگزاری این مراسم تأکید کرد و افزود: کارگروه تخصصی برای فراهمسازی شرایط برگزاری کنگره تشکیل شود.
وی افزود: فیلمهای مستند از آیتالله حسینی و مرحوم میراحمد تقوی قبلاً تولید شده که میتوان از آنها در تبلیغات شهری بهره گرفت.