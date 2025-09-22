معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در ادامه سفر یک‌روزه خود به قم، با مراجع تقلید و علما دیدار و از طرح‌های درمانی در حال احداث بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجعفر قائم‌پناه، که صبح امروز به قم به سفر کرده است، پس از شرکت در آیین بهره برداری از نیروگاه خورشیدی 10 مگاواواتی در کیلومتر 10 آزادراه قم – تهران با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت‌وگو کرد. توسعه همکاری‌های دولت و نهادهای حوزوی، بررسی مسائل مختلف کشور و ارائه گزارشی از اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و امور اجرایی کشور از موضوعات این دیدارها بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین در ادامه سفر خود از بیمارستان کودکان قم و بیمارستان تخصصی نور که دو طرح درمانی در حال ساخت در قم، هستند، بازدید کرد.

وی پیشرفت ساخت بیمارستان کودکان قم مطلوب ارزیابی کرد و برای تسریع در ساخت آن قول مساعد داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از اختصاص اعتبار مالی جدید از سوی دولت برای تکمیل بیمارستان کودکان قم خبر داد و گفت: جزئیات این اعتبار تخصیصی در ساعت‌های آینده اعلام خواهد شد.

قائم پناه بیمارستان تخصصی نور را هم نمونه‌ای ممتاز از نظر تجهیزات و استانداردهای ساخت توصیف و ابراز امیدواری کرد که این طرح‌ها به زودی به بهره‌برداری کامل برسد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به پایین بودن سرانه تخت‌های بیمارستانی و تعداد پزشک در استان قم نسبت به میانگین کشور، احداث و تکمیل بیمارستان‌های کودکان، نور و خاتم را عامل مؤثری برای ارتقای این شاخص دانست و گفت: دولت در حد اعتبارات خود برای اصلاح این شاخص مشارکت خواهد کرد.

قائم‌پناه به سفر پیشین رئیس‌جمهور به قم و مصوبات و مساعدت ها در خصوص مترو و فرودگاه اشاره کرد و افزود: طرح ساخت فرودگاه قم از سوی استاندار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم این طرح با مشارکت بخش خصوصی و دولت در زمان بندی مشکخص شده به سرانجام برسد.

وی درخصوص قطعه یک طرح ساخت خط یک مترو قم هم گفت: دولت پیگیر تأمین واگن مورد نیاز است و تلاش می کنیم به زودی مترو به چرخه حمل و نقل استان قم افزوده شود.

گفتنی است سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به قم، با هدف پیگیری و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، درمانی و فرهنگی این استان انجام شده است و عصر امروز با دیدار با آیت الله اعرافی مدیرحوزه های علمیه سراسر کشور و شرکت در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان قم به پایان می رسد.