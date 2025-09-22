ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان اصفهان هم‌اکنون ۳۲۰ مگاوات است و تا پایان سال جاری به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در حاشیه نشست برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری‌های سبز و انرژی پاک در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت نیروگاهی استان تا پایان برنامه هفتم توسعه و در سال ۱۴۰۷ به ۵۶۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

داوود قاسمی افزود: استفاده از انرژی‌های سبز علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی ارتقای بهره‌وری صنایع، ایجاد ارزش افزوده داخلی، توسعه اشتغال پایدار و در نهایت افزایش سرانه درآمد ملی را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور کمتر از چهار درصد است در حالی که ایران با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال و گستره وسیع سرزمین خود، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد.

نخستین نمایشگاه فناوری‌های سبز و انرژی پاک از چهار تا هفتم دی‌ماه امسال در شهر نمایشگاهی اصفهان برگزار می‌شود.

محورهای این رویداد شامل انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت مواد، مدیریت پسماند و کنترل آلودگی است.