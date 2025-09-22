در گرامیداشت هفته دفاع مقدس جمعی از مسئولان با خانواده شهید محمد صدقی قپچاق درروستای آسایش ارومیه دیدار از صبر و ایثار آنها قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس تعدادی از مسئولان استانی در برگزاری رزمایش بزرگ رهروان شهدا با حضور در روستای آسایش ارومیه با مادر شهید محمد صدقی قپچاق دیدار و از او دلجویی کردند.

سرهنگ عیوضلو مسئول سازمان بسیج اقشار سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به این که در قرآن کریم شهدا به عنوان بهترین معامله کنندگان مطرح شده‌اند چرا که جان شیرین خود را با خداوند معامله کردند گفت: بهترین سرمایه انسان جان انسانی است که شهدا جان شیرین خود را با جهاد فی سبیل الله به خداوند تقدیم کردند و خداوند نیز اجر بزرگی در قبال ایثار آنها خواهد داد.

شهید محمد صدقی قپچاق سرباز فراجا بود که در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۷۳ در مناطق عملیاتی ارومیه به فیض شهادت نائل آمد.