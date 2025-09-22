به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طهمورث لاهوتی با اشاره به ظرفیت قانونی ایجادشده در بند «خ» ماده ۴۸ این قانون، افزود: این کارگروه با حضور معاون استاندار تهران و معاون رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود و امروز نیز با بررسی پرونده‌ها، درباره ۶ فقره از قرارداد‌های دارای تخلفات قراردادی که مشمول فسخ و خلع ید بودند، تصمیم قطعی اتخاذ شد.



وی ادامه داد: در سال‌های گذشته تعداد قابل‌توجهی از قرارداد‌های منعقد شده در برخی شهرک‌های صنعتی به دلایل مختلف غیر فعال (راکد ) مانده و موجب محرومیت صنعتگران واقعی از فرصت سرمایه‌گذاری و اشتغال شده بود. اکنون با همکاری دادگستری کل استان تهران و استانداری، همه قرارداد‌های راکد و غیرفعال تحت نظارت دقیق قرار دارند و در صورت احراز شرایط فسخ، رأی قطعی به فسخ و خلع ید صادر و اراضی مجدداً در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران واقعی قرار خواهد گرفت.



لاهوتی ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شاهد رونق و شکوفایی هرچه بیشتر صنایع کوچک و متوسط در استان تهران باشیم.