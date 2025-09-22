پخش زنده
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: هفتمین جلسه کارگروه موضوع جز یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، با هدف تعیین تکلیف قراردادهای مشمول شرایط فسخ در شهرکهای صنعتی استان تهران برگزار شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طهمورث لاهوتی با اشاره به ظرفیت قانونی ایجادشده در بند «خ» ماده ۴۸ این قانون، افزود: این کارگروه با حضور معاون استاندار تهران و معاون رئیسکل دادگستری استان تشکیل میشود و امروز نیز با بررسی پروندهها، درباره ۶ فقره از قراردادهای دارای تخلفات قراردادی که مشمول فسخ و خلع ید بودند، تصمیم قطعی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته تعداد قابلتوجهی از قراردادهای منعقد شده در برخی شهرکهای صنعتی به دلایل مختلف غیر فعال (راکد ) مانده و موجب محرومیت صنعتگران واقعی از فرصت سرمایهگذاری و اشتغال شده بود. اکنون با همکاری دادگستری کل استان تهران و استانداری، همه قراردادهای راکد و غیرفعال تحت نظارت دقیق قرار دارند و در صورت احراز شرایط فسخ، رأی قطعی به فسخ و خلع ید صادر و اراضی مجدداً در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی برای واگذاری به سرمایهگذاران واقعی قرار خواهد گرفت.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاستها و همکاری همه دستگاههای مرتبط، شاهد رونق و شکوفایی هرچه بیشتر صنایع کوچک و متوسط در استان تهران باشیم.