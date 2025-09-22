به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده سپاه خنج گفت: در آستانه بازگشایی مدارس در مراسمی با حضور مردم و مسئولین ۴۷۰ بسته نوشت افزار در قالب پویش مهر علوی بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شد.

سرهنگ بلاغی افزود: برای تهیه بسته های نوشت افزار ۵۹۰ میلیون تومان هزینه شده است.

فرمانده سپاه خنج بیان کرد: این اقدام با هدف کمک به دانش آموزان کم برخوردار و همچنین تشویق و ترغیب آنها به امر تحصیل در آستانه آغاز سال تحصیلی در شهرستان خنج انجام شد.