پخش زنده
امروز: -
۴۷۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار شهرستان خنج اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده سپاه خنج گفت: در آستانه بازگشایی مدارس در مراسمی با حضور مردم و مسئولین ۴۷۰ بسته نوشت افزار در قالب پویش مهر علوی بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شد.
سرهنگ بلاغی افزود: برای تهیه بسته های نوشت افزار ۵۹۰ میلیون تومان هزینه شده است.
فرمانده سپاه خنج بیان کرد: این اقدام با هدف کمک به دانش آموزان کم برخوردار و همچنین تشویق و ترغیب آنها به امر تحصیل در آستانه آغاز سال تحصیلی در شهرستان خنج انجام شد.