مسئول خیریه نیکان کاوه مراغه خبر داد: ۶۰۰ بسته کیف و نوشت افزار به دانش آموزان سه شهر جنوب استان آذربایجان شرقی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد قادری افزود: همزمان با بازگشایی مدرسهها، بستههای تحصیلی به دانش آموزان شهرهای مراغه، بناب و ملکان اهدا شد که ارزش هر یک از این بستهها شامل کیف مدرسه و اقلام نوشت افزار به ارزش یک میلیون ۵۰۰ هزارتومان است.
وی اضافه کرد: بستههای تحصیلی در روستا و محله محروم این شهرها به دانش آموزان نیازمند اهدا خواهد شد.
به گفته مسئول خیریه نیکان کاوه مراغه بستههای تحصیلی برای دانش آموزان این شهرها برای پنجمین سال تهیه و اهدا میشود.
قادری افزود: خیریه نیکان کاوه زیر نظر مجموعه کارخانههای گروه کاوه در زمینه انجام امور خیریه در آیینها و مناسبتهای ملی و مذهبی فعالیت میکند.