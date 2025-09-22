به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد قادری افزود: همزمان با بازگشایی مدرسه‌ها، بسته‌های تحصیلی به دانش آموزان شهر‌های مراغه، بناب و ملکان اهدا شد که ارزش هر یک از این بسته‌ها شامل کیف مدرسه و اقلام نوشت افزار به ارزش یک میلیون ۵۰۰ هزارتومان است.

وی اضافه کرد: بسته‌های تحصیلی در روستا و محله محروم این شهر‌ها به دانش آموزان نیازمند اهدا خواهد شد.

به گفته مسئول خیریه نیکان کاوه مراغه بسته‌های تحصیلی برای دانش آموزان این شهر‌ها برای پنجمین سال تهیه و اهدا می‌شود.

قادری افزود: خیریه نیکان کاوه زیر نظر مجموعه کارخانه‌های گروه کاوه در زمینه انجام امور خیریه در آیین‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی فعالیت می‌کند.