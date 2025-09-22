عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار ایران گفت: ظرفیت تولید مداد و مدادرنگی این مجموعه سالانه به دو میلیون قراص (معادل ۲۸۸ میلیون عدد) می‌رسد که توان تأمین ۸۰ درصد نیاز کشور وجود دارد.

سعید بر خدا عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار ایران در گفت‌و‌گو‌ی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: ظرفیت تولید سالانه مداد و مدادرنگی در مجموعه ما حدود دو میلیون قراص است که هر قراص شامل ۱۴۴ مداد می‌شود و در صورت رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، این میزان می‌تواند تا ۸۰ درصد نیاز کشور را پوشش دهد.

وی ادامه داد: در بخش خمیر بازی که قدیمی‌ترین محصول ما با سابقه ۶۴ سال تولید است، بیش از ظرفیت کشور تولید داریم و اکنون بخشی از آن با نشان های مختلف به بازار‌های اروپا عرضه می‌شود. همچنین رنگ‌های انگشتی به صورت کرمی و کاملاً بهداشتی تولید می‌شوند که هیچ حساسیتی برای پوست کودکان ایجاد نمی‌کند و در حال حاضر جزو محصولات اصلی صادراتی ما هستند.

این تولید کننده نوشت افزار با اشاره به توانمندی داخلی‌سازی ماشین‌آلات گفت:در بخش تکنیک‌های تولید حدود ۹۰ درصد فرآیند‌ها داخلی‌سازی شده و واحد طراحی و ماشین‌سازی ما حتی با مهندسی معکوس توانسته ماشین‌آلات وارداتی را توسعه داده و محصولاتی با کیفیت بالاتر از نمونه‌های خارجی بسازد.

به گفته برخدا، اگرچه بخش عمده ماشین‌آلات پایه از کشورهایی، مانند چین و تایوان تأمین شده، اما مراحل بعدی ساخت و توسعه آن در داخل کشور انجام می‌شود.

وی در ادامه درباره کیفیت محصولات گفت: محصولات ما با استاندارد‌های اروپایی تولید می‌شود. پروانه ساخت وزارت بهداشت و گواهی CE اروپا را داریم و آزمایش‌های کیفی در کشور‌های اروپایی روی محصولاتمان تأیید شده است. به طور مثال، خمیر بازی و رنگ انگشتی ما با رنگ‌های خوراکی تولید می‌شوند، در حالی که بسیاری از نمونه‌های خارجی از رنگ‌های بهداشتی و آرایشی استفاده می‌کنند. این یعنی سطح کیفی ما حتی بالاتر از استاندارد‌های برخی کشورهاست.

مدیرعامل کارخانه نوشت افزار افزود: امیدواریم با رفع موانع تأمین مواد اولیه و حمایت بیشتر، توسعه صادرات نوشت‌افزار ایرانی با سرعت بیشتری ادامه یابد و در بازار‌های بین‌المللی حضور پررنگ‌تری داشته باشیم.