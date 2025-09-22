پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: گرانی گوشت و لبنیات بهخاطر سیاستهای دولتی در واردات نهادههاست، نه تولیدکنندگان.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عالی افزود: اگر بازار در اختیار اتحادیهها قرار گیرد، گوشت و لبنیات هم ارزانتر خواهد شد و هم کیفیت عرضه بهتر میشود.
بازار گوشت قرمز چند سالیست که با نوسان و افزایش قیمت روبروست. به یکی از دامداریهای جنوب تهران رفتیم تا درباره مشکلات تولید گوشت از آنها بپرسیم.
شهریار صفاری مدیر عامل دامپروری گفت: این تغیری که وجود دارد در تأمین نهاده بدون شک در تولید تأثیر میگذارد بایستی این خوراک و این نهاده به موقع برسد تا تولید گوشت به موقع باشد.
به گفته معاون دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی تأخیر در حمل و نقل نهادهها نوسانات ارزی و ناترازیهای انرژی از دلایل افزایش قیمت گوشت است.
محمد ابراهیم حسن نژاد گفت مهمترین دلیلش ناترازی که در انرژی هست قطعی که در در واقع برق اتفاق میفته مدام برق قطع میشود.
وی در خصوص نگرانی دامداران در مورد تأمین نهادهها نیز گفت:با توجه به تأخییراتی که در ارتباط با تغییر نرخ ارز قرار بود اتفاق بیفتاد و اتفاق نیفتاد و کل ارز ترجیحی شد در واقع اون باعث یک وقفهای شد در حمل کالا که تعدادی از تولید کنندگان علیرغمی که خرید کردن هنوز کالاشونو دریافت نکردن که این رو قرار شد با سرعت بالاتری این کار صورت بگیرد.
پرویز جعفری سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت:ورودی بسیار خوبی داریم هم از ذر جو و کنجاله سویا.
محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هر دستگاهی در هر جایگاهی باشد کوتاهی سهل انگاری بیتوجهی بکند مصداق ترک فعل است و قطع به یقین به دستگاههای نظارتی معرفی خواهد شد.
در خصوص کشتار دامهای مولد برای جبران گوشت نیز از معاون وزارت جهاد پرسیدیم. محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همه دامها در واقع کشتار صورت میگیره مهم اینه که دام مولد در واقع جوان به کشتارگاه نرود.
براساس ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم کشور در حوزه گوشت قرمز سفید و تخم مرغ باید به ۹۰ تولید دست یابد.
محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی وظایف وزارت جهاد کشاور عزیز مطابق ماده ۳۲ قانون برنامه که میبایستی کشور در حوزه گوشت مرغ و در ارتباط با تخم مرغ و در مورد گوشت قرمز به ۹۰ خودکفایی برسد این کار رو در واقع برنامهریزی صورت گرفت است.
معاون وزیر جاده کشاورزی نیاز کشور به گوشت قرمز را یک میلیون و۱۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت ۱۵۰ هزار تن از این میزان از طریق واردات تأمین میشود.