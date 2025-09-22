به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه نیشابور در آیین آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، وحدت کلمه و بصیرت عمیق دینی را سلاح اصلی ملت ایران برای مقابله با جنگ روانی و توطئه‌ های دشمنان در شرایط کنونی خواند.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم یعقوبی امروز در آیینی که با حضور جمعی از مسئولان شهری، خانواده‌ های شهدا و ایثارگران در مسجد بازار سر پوش این شهر برگزار شد، گفت: دوران هشت ساله دفاع مقدس «مدرسه بزرگ تربیتی ملت ایران» بود و درس‌ های ایثار، مقاومت و اخلاصی که رزمندگان در آن دوران به ما آموختند، امروز باید چراغ راه نسل جوان و الگویی برای اداره کشور باشد.

یعقوبی وحدت کلمه را رمز پیروزی در دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: «این وحدت که بر محور اسلام و ولایت فقیه شکل گرفت، امروز نیز اصلی‌ ترین سد در برابر توطئه‌ های دشمن برای ایجاد تفرقه است.»

پیام فرماندار نیشابور به مناسبت هفته دفاع مقدس