امام جمعه نیشابور:
وحدت، سلاح اصلی ملت در مقابله با جنگ روانی دشمن است
امام جمعه و فرماندار نیشابور بر لزوم درس آموزی از دوران هشت ساله دفاع مقدس تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه نیشابور در آیین آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، وحدت کلمه و بصیرت عمیق دینی را سلاح اصلی ملت ایران برای مقابله با جنگ روانی و توطئه های دشمنان در شرایط کنونی خواند.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم یعقوبی امروز در آیینی که با حضور جمعی از مسئولان شهری، خانواده های شهدا و ایثارگران در مسجد بازار سر پوش این شهر برگزار شد، گفت: دوران هشت ساله دفاع مقدس «مدرسه بزرگ تربیتی ملت ایران» بود و درس های ایثار، مقاومت و اخلاصی که رزمندگان در آن دوران به ما آموختند، امروز باید چراغ راه نسل جوان و الگویی برای اداره کشور باشد.
یعقوبی وحدت کلمه را رمز پیروزی در دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: «این وحدت که بر محور اسلام و ولایت فقیه شکل گرفت، امروز نیز اصلی ترین سد در برابر توطئه های دشمن برای ایجاد تفرقه است.»
پیام فرماندار نیشابور به مناسبت هفته دفاع مقدس
استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با تبریک چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس، ایستادگی و مقاومت را رمز ماندگاری و حیات نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد.
مهدی دونده در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، عزت، سربلندی و افتخار کنونی میهن عزیزمان را مرهون ایستادگی و مقاومت در دوران دفاع مقدس و به ویژه پیروزی در جنگ اخیر ۱۲ روزه دانست که به برکت درایت حکیمانه مقام رهبری و پشتکار و فداکاری نیروهای مسلح و همبستگی یکپارچه ملت ایران محقق شد.
وی بر وظیفه مهم همگان به ویژه مسئولان در راستای روایتگری هرچه بهتر رشادت های دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش های والای ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان تأکید کرد و افزود: «این انتقال فرهنگ، به فرموده مقام معظم رهبری و تأکید قرآن کریم، رمز حیات و ماندگاری انقلاب اسلامی است.»