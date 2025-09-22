اجرای طرح ساماندهی بساطگستران و رفع سد معبر در محور ۱۵ خرداد
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲ از اجرای طرح ساماندهی محور ۱۵ خرداد از دهم شهریور تا دهم مهر با هدف تسهیل تردد خانوادهها برای خرید مایحتاج و پاکسازی محدوده از دستفروشان غیرمجاز خبر داد.
مرتضی مرادی گفت: با توجه به روزهای پایانی تابستان و افزایش تردد شهروندان در بازار بزرگ تهران، موضوع سد معبر دستفروشان و بساطگستران از معابر این محدوده که هر ساله در این ایام، سبب بههمزدن نظم بازار و اختلال در رفتوآمد شهروندان میشود، بهطور ویژه مورد توجه مدیریت شهری منطقه ۱۲ قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شهرداری منطقه ۱۲ از اواخر مرداد سال جاری، طرح ساماندهی بساطگستران در محور ۱۵ خرداد را آغاز کرده است، افزود: هماکنون در روزهای پایانی تابستان، اجرای این طرح وارد مرحله جدیتر شده تا به نیاز شهروندان و کسبه بازار در مورد روانسازی تردد و ایجاد آرامش و نظم در انجام فعالیتهای اقتصادی پاسخ دهد.
به گفته مرادی به همین منظور این منطقه با بهرهگیری از همکاری مشترک پلیس امنیت، شرکت شهربان و همراهی خود کسبه، این طرح را در محور پانزده خرداد اجرایی و با پایش مستمر مسیرها از ایجاد هرگونه سد معبر در این محور جلوگیری کرد.
وی افزود: معتمدین بازار ضمن تجلیل از تلاشهای شهرداری منطقه ۱۲ در این زمینه، آن را عاملی مؤثر در بهبود فضای کسبوکار و رضایت عمومی دانستند و خواستار استمرار این طرح و تقویت زیرساختهای نظارتی در محدوده بازار شدند.