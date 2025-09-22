به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات ووشو انتخابی آذربایجان غربی با هدف گزینش و اعزام برترین‌های استان به المپیاد ورزشی نوجوانان کشور و مسابقات انتخابی المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ با شرکت ۱۶ تیم و ۱۸۰ ورزشکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بمیزبانی میاندوآب در سالن ورزشی کارگران برگزار شد.

در مجموع امتیاز‌های کسب‌شده در تمامی رده‌های سنی، تیم مهاباد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های پیرانشهر و بوکان نیز بترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

تیم‌های برتر رده نونهالان

تیم‌های بوکان و پیرانشهر با ۹۰ امتیاز مقام اول مشترک

تیم مهاباد با ۸۵ امتیاز مقام دوم

تیم‌های میاندوآب و ارومیه با ۵۵ امتیاز مقام سوم مشترک

تیم‌های برتر رده نوجوانان

تیم مهاباد با ۱۵۰ امتیاز مقام اول

تیم‌های پیرانشهر و بوکان با ۶۵ امتیاز مقام دوم مشترک

تیم اشنویه با ۴۵ امتیاز مقام سوم

تیم‌های برتر رده جوانان

تیم پیرانشهر با ۱۴۰ امتیاز مقام اول

تیم مهاباد با ۱۰۵ امتیاز مقام دوم

تیم بوکان با ۹۵ امتیاز مقام سوم

در پایان این مراسم نیز کاپ اخلاق این رقابت‌ها به پاس اقدامات و میزبانی خوب به تیم شهرستان میاندوآب اهدا شد.