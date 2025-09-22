آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاترشهر، تالار ‌هنر و همچنین تماشاخانه‌ سنگلج اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاترشهر، تالار ‌هنر و همچنین تماشاخانه‌ سنگلج تا روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.

مجموعه تئاترشهر

در مجموعه‌ تئاتر شهر، تالار اصلی، نمایش «بر زمین می‌زندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه‌ تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۶۹ اجرا و میزبانی از ۲۲۳۵۰ مخاطب با فروشی معادل ۸ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.

در تالار چهارسو مجموعه‌ تئاتر شهر، نمایش «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی که اجرای خود را از ۲۷ شهریور ساعت ۱۸:۳۰، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲ اجرا و میزبانی از ۱۹۷ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۳۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان برسد.

در سانس ساعت ۲۰:۱۵ همین تالار، نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمدمهدی خاتمی که اجرای خود را از ۲۶ شهریور با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۳ اجرا و میزبانی از ۳۱۴ مخاطب توانست به فروشی معادل۷۲میلیون و ۵۴۰ هزار تومان برسد.

در تالار قشقایی، نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویا کاکاخانی نیز که از ۲۸ شهریور ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه‌ تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با یک اجرا و میزبانی از ۶۴ مخاطب توانست به فروشی معادل ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان برسد.

در همین تالار نیز نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی که از ۲۸ شهریور ساعت ۲۰ با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۱ اجرا و میزبانی از ۸۹ مخاطب فروشی معادل ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشته است.

در تالار سایه، نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیر سلطان‌احمدی که از ۱۴ شهریور ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با ۱۳ اجرا و حضور ۴۹۴ تماشاگر، به فروشی معادل ۷۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در سانس ساعت ۲۰ همین تالار، نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی که از ۱۴ شهریور در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با ۱۳ اجرا و حضور ۳۰۷ مخاطب، به فروشی معادل ۳۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در کارگاه نمایش، نمایش «مسخ» به کارگردانی فرزاد امینی که از ۱۱ شهریور ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا و جذب ۴۱۵ مخاطب و فروش ۵۹ میلیون و ۴۰ هزار تومان به اجراهای خود پایان داد.

تالار هنر

در تالار هنر، نمایش «سفیدبرفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته بود، با ۳۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۱۱۳۵ تماشاگر را جلب کند و با فروش ۵۲۱ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان به کار خود پایان دهد.

نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفر روی صحنه رفته است، با ۳۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۲۸۱۰ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۳۰۴ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان دست پیدا کند.

تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه‌ سنگلج، نمایش «مکبث‌الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از ۱۱ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا میزبان ۸۱۷ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

در همین سالن نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفت، با یک اجرا میزبان ۲۰۵ تماشاگر بود. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان ، به فروش ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه‌ تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه‌ سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۲۹۱۹۷ نفر رسیده است.