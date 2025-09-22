به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در دیدار با مهدی نورمحمدی نائب رئیس شورای تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و پاکستان و هیئت همراه، بر آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی با کشور پاکستان تأکید کرد.

استاندار گیلان در این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه‌های بندری، کشاورزی، گردشگری و صنعت؛ سرمایه‌گذاری گروه‌های تجاری پاکستان در این بخش‌ها را زمینه‌ساز تقویت مناسبات اقتصادی دو کشور دانست.

وی با تأکید بر اینکه گیلان از فرصت‌های بی‌بدیل برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است، افزود: تسهیل روند‌های اجرایی و حمایت از فعالیت‌های مشترک اقتصادی می‌تواند به گسترش همکاری‌های پایدار میان دو کشور همسایه کمک کند.

در ادامه این نشست، راهکار‌های توسعه روابط دوجانبه از مسیر سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌برداری از مزیت‌های استراتژیک استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت.