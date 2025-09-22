مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: در شش‌ماهه نخست امسال، اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت آب شرب روستاهای استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست پیگیری تأمین منابع مالی برای اجرای طرح آبرسانی به ۲۶۶ روستای شهرستان تفت با حضور جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی طرح‌های اجرا شده در حوزه آبرسانی شهرستان تفت، راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های در دست اقدام همچون تکمیل مجتمع آبرسانی غدیر، احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی تفت، تأمین آب دهستان زردین و حفر و تجهیز چاه‌های جدید مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد در این جلسه با اشاره به شرایط خاص شهرستان تفت اظهار داشت: جمعیت ثابت این شهرستان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر است، اما در ایام تابستان و تعطیلات به چندین برابر افزایش می‌یابد که فشار زیادی بر شبکه آبرسانی وارد می‌کند و تاکنون با مدیریت منابع و ذخیره‌سازی هدفمند توانسته‌ایم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

جلال علمدار افزود: در حال حاضر بیش از ۳۹ هزار اشتراک شهری و روستایی در تفت تحت پوشش آبفا هستند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آب شرب از انتقالی کوهرنگ و مابقی از طریق چاه‌های محلی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ روستای این شهرستان نیز تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند که آب آنها از طریق چاه‌های محلی یا مجتمع‌های آبرسانی همچون علی‌آباد، سانیچ و زمزم تأمین می‌شود.

علمدار همچنین به اقدامات انجام‌شده در شش‌ماهه نخست امسال در شهرستان تفت اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های همچون بهسازی و تجهیز چاه‌ها، مدیریت فشار شبکه و کاهش هدررفت آب، احداث مخازن ذخیره، اصلاح خطوط انتقال و توزیع و توسعه مجتمع‌های آبرسانی از جمله اقداماتی بوده که تاکنون با اعتباری بیش از ۹۰ میلیارد تومان در تفت انجام شده است.

میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی نیز تأمین آب پایدار را از اصلی‌ترین مطالبات مردم شهرستان دانست و خواستار تسریع در تأمین منابع مالی و اجرای هرچه سریع‌تر طرح جهاد آبرسانی شد.