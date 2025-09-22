پخش زنده
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: نزدیک به ۵۵ هزار گردشگر در شهریور از امکانات پلاژهای کیش بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس آمار شهریور ۳۴ هزار و ۲۰۰ نفر از امکانات مجموعه ورزشی تفریحی بانوان و ۱۰ هزار و ۹۶۱ نفر از امکانات مجموعه ورزشی تفریحی آقایان در کیش بهره مند شدند.
این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال در بخش بانوان ۲۶ در بخش آقایان ۵۱ درصد افزایش یافته است.
کیش در شهریور با تمهیدات پیش بینی شده و ارائه تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی سفر و برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری، رشد بی سابقهای درآمارهای ورود گردشگران ثبت کرده است.