سرپرست فرمانداری اهواز انحلال شورای شهر را تصمیمی غیرقابل بازگشت و در راستای صیانت از آرای مردم و خروج از انسداد عمرانی شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالعظیم شمخانی اظهار کرد: رای هیات حل اختلاف استان مبنی بر انحلال شورای شهر اهواز، قطعی و غیرقابل بازگشت است.

وی افزود: این تصمیم پس از چندین بار فرصت دادن به شورا و اعضای آن و با توجه به عدم اجرای تعهدات، با اجماع هیات حل اختلاف استان و در راستای صیانت از رأی مردم، پاسداری از قانون و خروج شهر از انسداد عمرانی و بحران اتخاذ شده است.

شمخانی تاکید کرد: همه اعضای هیات حل اختلاف بر اجرای این مصوبه پافشاری دارند و هیچ‌گونه تبلیغات یا اقدام دیگری با هدف تحت‌تاثیر قرار دادن رای این هیات، وجاهت قانونی ندارد.

سرپرست فرمانداری اهواز گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که هیات حل اختلاف بر نظر خود مبنی بر انحلال شورای شهر اهواز پایبند است و امیدواریم بتوانیم صفحه جدیدی را در حوزه عمرانی شهر اهواز بگشاییم.

شورای حل اختلاف خوزستان در پی تشکیل نشدن جلسات شورای شهر اهواز به مدت ۷۵ روز، پیشنهاد انحلال شورا را به وزارت کشور ارائه کرد.