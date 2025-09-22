وی خاطرنشان کرد که موفقیت این قانون، منوط به اقدام و همکاری شهروندان است.

رئیس کل دادگستری استان هشدار داد: اگر شهروندان در معاملات خود با مشاورین املاک، موردی را مشاهده کردند که مشاور املاک به سامانه کاتب متصل نبود و بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کرد، بدانند که این عمل نوعی کلاهبرداری است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین تأکید کرد: هر معامله‌ای که انجام می‌شود باید پیش‌نویس آن در سامانه کاتب ثبت شود و اگر ثبت نشد، کلاهبرداری محسوب می‌شود.

وی از متولیان دستگاه‌های اجرایی خواست تا نسبت به ثبت تمامی املاک و زمین‌های استان که هنوز سنددار نشده‌اند، اقدام عاجل صورت دهند.

مدیرکل ثبت اسناد استان افزود: تاکنون ۸۵۴ گشت مشترک با حضور نمایندگان تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برگزار شده است و جزئیات قانون به مشاورین املاک آموزش داده شده است.

وی با بیان اینکه مشاورین املاک در خط مقدم اجرای این قانون قرار دارند و نقش پررنگی ایفا می‌کنند، از گشت‌های بازرسی که از بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد، خبر داد.

به گفته فولیان، قانون الزام (سنددار کردن املاک) مهجور نمانده و در طرح “هر مسجد یک حقوقدان”، اطلاع‌رسانی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است.

وی همچنین به اطلاع‌رسانی گسترده به جامعه هدف، به ویژه کشاورزان و مالکین املاک از طریق ارسال ۱۵ پیامک پیشگیرانه اشاره کرد.

فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم در تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قوانین حوزه ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد که بسیاری از املاک دولتی در استان، سنددار شده‌اند.

صدور بیش از ۱۰۰ هزار سند الکترونیک و سنددار شدن ۲۳ هزار ملک در استان

غلامحسینی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هم با اشاره به اینکه سازمان صمت مسئول تعیین تکلیف مشاورین املاک غیرفعال است، اعلام داشت که در حال حاضر، صد در صد مشاورین املاک استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد استان افزود: از ابتدای سال جاری، بیش از صد هزار سند الکترونیک صادر گردیده است. همچنین، فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی با جدیت دنبال می‌شود که تاکنون حدود ۲۰ هزار سند از این مجموع ۵۰ هزار سندی که نیاز به تبدیل دارند، به تک‌برگی تبدیل شده‌اند.

غلامحسینی با بیان اینکه ۷۰ هزار سند مالکیت برای روستا‌های استان صادر شده است، از روستاییان درخواست کرد تا با همکاری و اقدام لازم، اسناد دفترچه‌ای خود را برای تعویض به تک‌برگی روستایی، مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه ۲۷ هزار ملک در استان فاقد سند رسمی بودند، خبر خوشی برای مالکان این املاک داشت: “خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، بیش از ۲۳ هزار ملک از این تعداد، سنددار شده‌اند و مراحل صدور سند برای مابقی املاک نیز در دست پیگیری است. ”