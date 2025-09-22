پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: ما محکوم به بهترین بودن هستیم، چون ایرانیم و باید از اعتبار فوتسال کشورمان در قاره کهن دفاع کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در نشست خبری پس از بازی مقابل امارات، ضمن تشکر از مهماننوازی مالزیاییها، اظهار داشت: ما یک تیم جوان شده هستیم، برای همین مدام در این بازی دست به تغییر تاکتیک و بازیکن میزنیم تا جوانترها بتوانند فرصت بیشتری برای نمایش کیفیتشان پیدا کنند. از نتیجه و کیفیت بازی راضی هستم و به بازی با مالزی فکر میکنم.
او گفت: قطعاً مقابل مالزی هم با تمام وجود بازی میکنیم، این یک رقابت رسمی است و ما حق لغزش نداریم، میدانیم مالزی در این دیدار حمایت تماشاگرانش را خواهد داشت، اما با احترام تمام به میزبان مسابقات، رویکرد ما بازی با تمام قدرت است.
شمسایی با تاکید مجدد بر هماهنگ نبودن توپ و زمین بازی، افزود: من حرف نشست قبلی را تکرار میکنم، این توپ با این زمین هماهنگ نیست و به قول فوتسالیها مدام پله میشود، این موضوع کار را برای بازیکن موقع لمس توپ مشکل میکند، امیدوارم در مرحله نهایی جام ملتها در اندونزی ما با این شرایط مواجه نشویم.
تیم ملی فوتسال ایران که با این دو پیروزی صعود خود را به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ - اندونزی، نهایی کرده است چهارشنبه در سومین دیدار به مصاف مالزی، میزبان مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ میرود.