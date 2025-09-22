به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،برداشت پسته از سطح ۲۵۰۰ هکتار باغات پسته خیز بم شروع شد .

شهر بم با توجه در فاصله ۵۰ کیلومتری برداشت خرما و در این فاصله برداشت پسته با دونوع اب هوایی متفاوت بی نظیر است

رخشان مدیر جهاد کشاورزی بم گفت : برداشت پسته از باغات پسته خیز منطقه ابارق شهرستان بم ۱۵ روز است شروع شده و تا اواسط مهرماه بردلشت پسته بم ادامه دارد .

وی گفت : امسال از سطح ۲۵۰۰ هکتار باغات پسته بم پیش بینی میشود بیش از ۲۰۰۰تن پسته برداشت شود .

مدیر جهاد کشاورزی بم بیان داشت : در منطقه بم برداشت پسته معروف ابارقی از نوع خود منطقه است بهترین نوع پسته مناسب با شرایط اب هوایی منطقه است همچنین برداشت پسته کله قوچی .احمدی .ابارقی .احدی برداشت میشود .

وی گفت : پسته بم علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای اروپایی روسیه .چین .صادر میشود و طرفداران خاص خودش را در جهان دارد از لحاظ نوع طعم سبزی مغز پسته و مزه خاص ان را دارد ..

وجود ترمینال فراوری پسته کمک بزرگی به کشاورزان منطقه در فراوری محصول پسته کرده است .