به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات رزمی کیک بوکسینگ WKA قهرمانی استان آذربایجان غربی با شرکت ۱۲۰ ورزشکار در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بمیزبانی میاندوآب در سالن ورزشی حجاب برگزار شد.

در مجموع امتیاز‌های کسب‌شده در تمامی رده‌های سنی، تیم میاندوآب با کسب ۲۹ طلا، ۱۹ نقره و ۱۱ برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های ماکو و ارومیه نیز بترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در پایان این مراسم نیز به تیم‌ها و نفرات برتر حکم و کاپ قهرمانی اهدا شد.