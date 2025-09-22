پخش زنده
تیم میاندوآب قهرمان مسابقات رزمی کیک بوکسینگ WKA آذربایجان غربی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات رزمی کیک بوکسینگ WKA قهرمانی استان آذربایجان غربی با شرکت ۱۲۰ ورزشکار در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بمیزبانی میاندوآب در سالن ورزشی حجاب برگزار شد.
در مجموع امتیازهای کسبشده در تمامی ردههای سنی، تیم میاندوآب با کسب ۲۹ طلا، ۱۹ نقره و ۱۱ برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیمهای ماکو و ارومیه نیز بترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در پایان این مراسم نیز به تیمها و نفرات برتر حکم و کاپ قهرمانی اهدا شد.