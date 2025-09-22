مهلت یکماهه سرمایهگذاران به ۱۱ طرح منتخب بازیهای مقاومت
دبیر نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای مقاومت از مهلت یکماهه نهادهای سرمایهگذار به نمایندگان ۱۱ طرح منتخب در این رویداد برای جلب نظر آنها جهت تخصیص سرمایه قطعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، محمدصادق افراسیابی با اشاره به اینکه در اختتامیه این رویداد ۲ نهاد «مهوا» و «بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس» سرمایهگذاری قطعی خود را روی ۲ بازی اعلام کردند، گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ۵ میلیارد تومان سرمایه برای بازی «واقعیت مجازی تنگه احد» و مجموعه مهوا ۲ میلیارد تومان سرمایه برای بازی «آناتومی یک انقلابی» تخصیص دادند.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای تصریح کرد: همچنین ۸ طرح مشمول حمایتهای تبلیغی سازمان صداوسیما شدند و بر این اساس، به هر بازی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت. ۳ بازی دیگر هم مشمول حمایت قطعی سازمان صداوسیما شدند که البته این حمایت قطعی مشروط به فرصت یک ماهه صداوسیما به این بازیها برای جلب نظر قطعی برای سرمایهگذاری است.
افراسیابی افزود: دیگر نهادهای سرمایهگذار این رویداد شامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صندوق سپهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش فرصت یک ماههای را درخواست کردند تا مذاکرات تکمیلی خود را برای سرمایهگذاری روی طرحهای منتخب به نتیجه برسانند.
وی گفت: همچنین بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس اعلام کرد که علاوه بر بازی «واقعیت مجازی تنگه اُحد» که سرمایهگذاری قطعی بر آن انجام شده است، فهرست تعدادی بازی دیگر نیز بهزودی معرفی خواهد شد تا مجموع سرمایهگذاری در این رویداد به سقف ۳۰ میلیارد تومان، مطابق با رقم اعلامشده پیشین، برسد.