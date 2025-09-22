پخش زنده
رقابتهای فوتبال بزرگسالان در قالب ورزش شهروندی محلات، در همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ تیم از محلات مختلف شهر، به همت معاونت ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در حال برگزاری است.
در این رویداد ورزشی، بیش از ۸۰۰ بازیکن و سرپرست، به همراه ۶۴ داور و کمکداور، ۱۶ ناظر فنی و حدود ۱۵۰ نفر از عوامل اجرایی و پشتیبانی مشارکت دارند.
این مسابقات با هدف ترویج ورزش همگانی، ارتقاء سلامت اجتماعی، تقویت پیوندهای محلهای و افزایش مشارکت شهروندان برگزار میشود و نقش مؤثری در بازگرداندن شور ورزشی به محلات ایفا میکند.