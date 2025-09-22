پخش زنده
در آستانه سال جدید، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سلماس ۱۲۰۰ بسته آموزشی شامل لوازم تحریر، کیف و لباس میان خانوادههای کمبرخوردار این شهرستان توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس در این خصوص گفت: برای تهیه این بستهها و تأمین لوازم ضروری تحصیل برای نیازمندان، مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه شده است ، این اقدام به منظور تسهیل شرایط آموزشی برای دانشآموزان خانوادههای نیازمند صورت گرفته و امیدواریم که بتوانیم به هر چه بیشتر حمایت از این قشر از جامعه بپردازیم.
خضرلو، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس همیشه تلاش داشته تا با برنامهریزیهای مناسب، در شرایط مختلف به بهبود وضعیت اقتصادی و تحصیلی خانوادههای نیازمند کمک کند و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر گام بردارد.
این بستههای آموزشی به همت خیرین، نهادهای حمایتی و همکاریهای مردمی تهیه شده و توزیع آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در بین دانشآموزان و خانوادههای نیازمند صورت گرفت.