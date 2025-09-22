پخش زنده
۲۰ بازیکن در گروه ششم انتخابی تیم فوتبال نوجوانان قرار گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی گروه ششم بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان به شرح زیر اعلام شد:
یاسین کرمی و دانیال کاظمی (سپاهان) ارشیا فاریابی (پیکان) امیرحسین مهدوی، امیرمحمد زارعی و ابوالفضل عافیتی (کیا) امیر سام عباسی و آرمین نورانی (کوهسار) آیدین مرادی (شاهین) امیرعلی هاشمی (ایرانمهر) مهزیار الماسی (فولاد خوزستان) آیدین خواجوی (فولاد خراسان رضوی) امیرعلی جعفری (رابیا مشهد) مهدی شاه حسینی (آبیپوشان گرمسار) پویا آذرفر (پرسپولیس جنوب) طاها مختاری (شاهین بهمئی) یاسین میرزایی (شهروند جوان نور) آریا احمدی (پاسارگاد نور) علی قربانیفر (درودگر گنبد) آیدین قزل جایی (استیل البرز آق قلا)
اردوی گروه ششم نیز مانند گروه پنجم، اول تا سوم مهر و در زمانهایی متفاوت از گروه قبلی برگزار خواهد شد.