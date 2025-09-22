پخش زنده
اولین روز مدرسه با جشن شکوفهها در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به حضور حدود ۲۰۵ هزار دانشآموز در سال تحصیلی جدید در مدارس استان گفت: از این تعداد، ۱۱۳ هزار دانشآموز در دوره ابتدایی و حدود ۱۷ هزار نفر در پایه اول ابتدایی هستند.
بهمن خدادادی افزود: آموزشها در ۲،۰۳۷ آموزشگاه (دولتی و غیردولتی) با بیش از ۹ هزار کلاس درس توسط ۱۵ هزار و ۶۰۰ نیروی انسانی در بخشهای آموزشی و اداری پشتیبانی میشود.