آغاز ساخت مینیپلنت فرآوری سنگآهن در البرز
کلنگ احداث مینیپلنت فرآوری سنگآهن هماتیتی به روش نوین SMR در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمین خورد.
ظرفیت ورودی این تصفیهخانه ۵۰ متر مکعب در روز است که از فاضلاب کارخانه پایلوت فرآوری مواد معدنی تأمین میشود و آب بازیافتی آن برای آبیاری فضای سبز مرکز و شهرک کاوش به کار خواهد رفت. به گفته مسئولان، اجرای همزمان این دو طرح، گامی برای توسعه فناوریهای نوین معدنی، صرفهجویی منابع و حفاظت از محیط زیست محسوب میشود.
وجیهالله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح گفت: «راهاندازی مینیپلنت SMR و افتتاح تصفیهخانه پساب در این مرکز نشاندهنده حرکت صنعت معدن کشور به سمت فناوریهای نو و بومیسازی دانش فنی است. این اقدامات میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری و صرفهجویی ارزی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلاری، به الگویی برای دیگر مجموعههای معدنی کشور تبدیل شود.»
وی افزود: امروز صنعت معدن تنها با استخراج خام پیش نمیرود؛ ما نیازمند فرآوری، بازیافت و استفاده بهینه از منابع آب هستیم و این پروژهها در همین مسیر شکل گرفتهاند.