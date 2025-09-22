کلنگ احداث مینی‌پلنت فرآوری سنگ‌آهن هماتیتی به روش نوین SMR در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمین خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ این مرکز تا سال آینده با هزینه بالغ ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسدهمچنین تصفیه‌خانه پساب بهداشتی و آزمایشگاهی این مرکز نیز افتتاح شد.

ظرفیت ورودی این تصفیه‌خانه ۵۰ متر مکعب در روز است که از فاضلاب کارخانه پایلوت فرآوری مواد معدنی تأمین می‌شود و آب بازیافتی آن برای آبیاری فضای سبز مرکز و شهرک کاوش به کار خواهد رفت. به گفته مسئولان، اجرای همزمان این دو طرح، گامی برای توسعه فناوری‌های نوین معدنی، صرفه‌جویی منابع و حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود.

وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح گفت: «راه‌اندازی مینی‌پلنت SMR و افتتاح تصفیه‌خانه پساب در این مرکز نشان‌دهنده حرکت صنعت معدن کشور به سمت فناوری‌های نو و بومی‌سازی دانش فنی است. این اقدامات می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی ارزی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلاری، به الگویی برای دیگر مجموعه‌های معدنی کشور تبدیل شود.»

وی افزود: امروز صنعت معدن تنها با استخراج خام پیش نمی‌رود؛ ما نیازمند فرآوری، بازیافت و استفاده بهینه از منابع آب هستیم و این پروژه‌ها در همین مسیر شکل گرفته‌اند.