به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر گفت: با عنایت به آغاز عملیان بهداشتی - درمانی حج سال ۱۴۰۵، مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر برای انجام معاینات پیش از عملیات حج آینده، اقدام به فراخوان ثبت نام از متقاضیان ارائه خدمات داوطلبانه بهداشتی و درمانی (زن و مرد) به زائران ضیوف‌الرحمن در رشته‌های پزشکی همچون متخصص داخلی، طب اورژانس، عفونی و پزشک کرده است.

آقای مرعشی با بیان اینکه این فراخوان ثبت‌نام به مدت یک ماه تا ۳۰ مهرماه انجام می‌شود، افزود: در این فراخوان، تعهدی برای این مرکز مبنی بر اعزام فرد به حج سال ۱۴۰۵ ایجاد نخواهد شد و صرفاً بعد از احراز شرایط، حضور افراد در مصاحبه اعلام خواهد شد و در صورت کسب امتیاز لازم (پس از مصاحبه)، برای صدور حکم جهت شروع معاینات متقاضیان حج و نهایتاً اعزام پزشکان منتخب به عربستان سعودی اقدام می‌شود.

شرایط عمومی‌پزشکان مجموعه برای شرکت در فراخوان حج ۱۴۰۵ به این شرح است: فقط پزشکان متأهل مجاز به ثبت‌نام هستند؛ فقط پزشکان عمومی آقا، متخصصان طب اورژانس (آقا و خانم)، داخلی (آقا و خانم) و عفونی (آقا و خانم) می‌توانند ثبت‌نام کنند. اولویت با پزشکان دارای سابقه عمره مفرده با مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر است؛ شرایط سنی برای پزشکان با سابقه حج حداکثر ۶۰ سال و پزشکان بدون سابقه حج حداکثر ۵۰ سال است.

متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام یا تکمیل اطلاعات خود در سایت اصلی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر به نشانی: www.hmc.ir / منوی اصلی / میز خدمات / سامانه جذب و اعزام / ورود کاربران اقدام کنند.

متقاضیان باید اطلاعات گذرنامه، عکس پرسنلی، آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی خود را به صورت دقیق در سامانه ثبت کنند. ملاک انجام مصاحبه، تکمیل اطلاعات در سامانه خواهد بود.

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه؛ برخورداری از حسن شهرت، اخلاق حسنه، خوش رفتاری، امانت‌داری و سعه صدر؛ برخورداری از سلامت جسمانی و روانی و نداشتن هیچ‌گونه معلولیت موثر در ارائه خدمات پزشکی و حداقل حضور فعال در عرصه درمان در دو سال گذشته از دیگر مشخصات افراد واجد صلاحیت است.

بعد از بررسی و احراز شرایط اولیه، آزمون علمی و مصاحبه حضوری از پذیرفته‌شدگان به عمل خواهد آمد و همۀ متقاضیان موظف به بارگزاری تصویر پروانه مطب یا پروانه دائم پزشکی یا آخرین حکم کارگزینی خود در سامانه ثبت نام هستند.

همچنین همۀ خدمات و فعالیت‌ها براساس دستورالعمل اجرایی ارائه شده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر بوده و همۀ مقررات و قوانین آن لازم الاجرا است. خدمات به صورت کاملاً داوطلبانه و افتخاری و به صورت تمام وقت و تا پایان ایام عملیات حج (حداقل ۴۵ و حداکثر ۵۵ روز) است و ارائه خدمات به ضیوف الرحمن نسبت به برنامه‌های زیارتی و شخصی در اولویت قرار دارد.

همچنین اعزام دستیاران تخصصی (رزیدنت) در هر رشته ممنوع است و در هر مرحله از گزینش و اعزام در صورت شناسایی، حذف خواهند شد.