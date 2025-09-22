بحران‌های انرژی، ناترازی گاز در زمستان و اختلال دربخش صنعت و کشاورزی نمونه‌هایی از بحران‌ در جغتای است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جغتای در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان گفت: باید نگاه خود به بحران را تغییر دهیم، امروز بحران فقط سیل و زلزله نیست بحران اصلی، بحران مدیریتی است.

حسن ابارشی بر لزوم پیش‌بینی و آمادگی برای تمامی سناریو‌های محتمل از جمله حوادث طبیعی و فعالیت دشمن برای تخریب تأسیسات زیربنایی از مسئولان خواست تمهیدات لازم را بیندیشند.

وی گفت: برخی از دستگاه‌های استانی در شهرستان فقط یک نیرو دارند و در حال حاضر ادارات میراث فرهنگی و گردشگری – فرهنگ و ارشاد اسلامی- مسکن وشهرسازی – تعاون روستایی ادارت یک نفره هستند که به عنوان مسئول اداره دو شهرستان جغتای و جوین مشغول به کارند.

دادستان شهرستان جغتای نیز منشأ بسیاری از بحران‌های کنونی از جمله کم‌ آبی و مشکلات برق را سو مدیریت و نبود برخورد قاطع با متخلفان در گذشته عنوان کرد و گفت: اگر مدیران در حوزه اختیارات خود قوی و قاطع عمل کنند، از بسیاری از بحران‌ها پیشگیری خواهد شد و همکاری و هماهنگی کامل بین تمام ادارات را برای مدیریت بحران‌های موجود ضروری است.

حجت الاسلام رضا بهمنش از همه مدیران خواست ضمن رعایت قانون، کار را برای مردم آسان و از بروکراسی غیرضروری بکاهند .